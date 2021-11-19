لإفشال الحرب الخاصة.. 'على الأهالي الوقوف مع الإدارة الذاتية والتمسك بها'

وتعتبر الحرب الخاصة من أقوى أنواع الحروب وأكثرها تأثيرًا على المجتمع؛ لأنها تدخل في جذور المجتمع لتفكّكه من الأساس وتضعفه؛ لتسهيل النيل منه والقضاء عليه في المستقبل، وهناك الكثير من الطرق والأساليب لممارسة الحرب الخاصة. وأهم ما يميزها أنها غير مرئية، ولا يمكن للمجتمع أن يراها بالعين المبصرة مثل الحرب العسكرية.

الدول الإقليمية في سوريا جميعها تمارس الحرب الخاصة

وحول هذا الموضوع، يقول عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، كيلو عيسى، إنه "منذ بدء الحرب في سوريا وتدخّل الدول الإقليمية فيها، أصبحت كل دولة تمارس الحرب الخاصة لتحقيق أهدافها ومصالحها، والدولة التركية تمارس الحرب الخاصة بشكل كبير في شمال وشرق سوريا منذ بدء الحرب السورية؛ لأنها تريد إخضاع المجتمع تحت تأثيرها".

وأضاف كيلو عيسى: "الدولة التركية استطاعت تجنيد العملاء في المنطقة لتحقيق أهداف الحرب الخاصة بين المجتمع، ومن أساليب الحرب الخاصة التي تمارسها هي نشر المخدرات، والترويج لتهديدات عسكرية واحتلال مناطق شمال وشرق سوريا، وحبس مياه نهر الفرات، وخلق الفتن بين الشعب والإدارة الذاتية، واستهداف المنطقة عبر الطائرات المسيّرة، والهدف هو كسر إرادة المجتمع ومنعه من العيش وفق النمط الذي يريد، ولكن يجب علينا كمجتمع الحذر من هذا الشيء".

الحرب الخاصة في المنطقة ليست من قبل الدولة التركية فقط

الدول الموجودة في سوريا تعمل على تحقيق مصالحها فقط، ولم تأتِ من أجل مصالح الشعب السوري ونشر الأمن والأمان في سوريا، وفي هذا السياق، يقول السياسي الكردي كيلو عيسى إن "الحرب الخاصة التي تُمارس في المنطقة ليست من قبل الدولة التركية فقط؛ بل روسيا أيضاً تمارس الحرب الخاصة".

وأضاف: "لأن روسيا تقول إن تركيا ستشن هجمات عسكرية لاحتلال مناطق في شمال وشرق سوريا إذا قمنا بالانسحاب من هنا، ولكن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية الموجودة في شمال وشرق سوريا يعملون على إرشاد المجتمع لعدم الخضوع لتأثيرات الحرب الخاصة والابتعاد عنها ومحاربتها".

وطالب كيلو عيسى في ختام حديثه "المجتمع في شمال وشرق سوريا بأن يكون يقظًا وحذرًا ويحمي نفسه، وأن يتكاتف ويتمسك بالإدارة الذاتية والصحافة المحلية ويحافظ على ثورة روج آفا، وأن يكون إلى جانب المقاتلين. كتعلّق الإنسان بترابه؛ لأنه بهذه الطرق يمكننا مواجهة الحرب الخاصة والتغلب عليها والنيل من العدو ودحره".

(ج)

ANHA