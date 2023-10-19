لإضفاء جمالية على مدينة الحسكة البدء بترميم المنصفات وتزويدها بالإنارة

بدأ عمال بلدية الشعب في مدينة الحسكة بإزالة الأتربة القديمة داخل المنصفات وترحيلها بواسطة الآليات؛ لترميمها واستبدال الأحجار المكسرة والمهترئة بأخرى جديدة. وبعد الانتهاء من بعض المنصفات بدأ قسم الإنارة بتمديد الخطوط الكهربائية بهدف تغذيتها بالكهرباء.

في هذا السياق، قال رئيس قسم الحدائق والبيئة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة محمد خزيم: "باشرنا بترميم المنصفات التي تحتاج إلى ترميم في مدينة الحسكة، وذلك من الميزانية الواردة للبلدية وضمن الإمكانات المتاحة".

وأضاف: "بدأنا في أول أيام الحملة من منصف شتو ووصولاً إلى مفرق اوغاريت، واليوم بدأنا من منصف دوار سينالكو في حي تل حجر وصولاً إلى حديقة القائد آبو بحي الناصرة".

وبين أن البلدية استكملت ترميم 5 منصفات وهو "منصف شتو، دوار جودي، منصف الكنيسة الآشورية، منصف دوار سينالكو، منصف ساحة ختو وصولاً لحديقة القائد".

وطالب رئيس قسم الحدائق والبيئة في بلدية محمد خزيم أهالي المدينة بالحفاظ على نظافة وجمال المدينة.

ومن المقرر أن ترمم بلدية الشعب في مدينة الحسكة المنصفات التي تحتاج إلى ترميم وتنظيف في الأحياء الشرقية من المدينة.

(هـ إ/م ح)

ANHA