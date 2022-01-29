لحظات الاشتباك مع إحدى خلايا داعش والقضاء عليها

وأفاد مراسلنا من داخل حي غويران بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت من القضاء على الخلية التي تحصنت في منزل بشارع الاغوات في حي غويران في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، وأردت أربعة منهم قتلى، وألقت القبض على المرتزق الخامس بعد إصابته.

وكانت قد اندلعت قبل ساعات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوى الأمن الداخلي وإحدى خلايا مرتزقة داعش مؤلفة من 5 مرتزقة، في شارع الاغوات بالقرب من مدرسة فاطمة الزهراء في حي غويران.

وتمكن مراسل وكالتنا من رصد الاشتباكات التي دارت، في الحي بين قوى الأمن الداخلي وعناصر خلية المرتزقة.

وتواصل قوى الأمن الداخلي وبمساندة قوات سوريا الديمقراطية حملة التمشيط والبحث عن خلايا مرتزقة داعش المهاجمة ضمن مدينة الحسكة.

وسبقها بساعة إلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على 3 مرتزقة من داعش، في محيط سجن الصناعة بالقرب من الفرن الآلي في حي غويران جنوب الحسكة.

(أم)

ANHA