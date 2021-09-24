لحشد دعم دولي لاستقرار ليبيا.. المنفي يعلن عن مؤتمر دولي الشهر المقبل

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي أنه سيعقد مؤتمراً دوليّاً في تشرين الأول/ أكتوبر، لحشد الدعم لاستقرار البلاد، محذراً من أنها تواجه "تحديات حقيقية" يمكن أن تقوّض الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأكد محمد المنفي، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لزعماء العالم في نيويورك، أن المؤتمر يهدف إلى ضمان دعم دولي "بصورة موحدة ومتسقة" واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وقال: "نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة، تدفعنا من موقع المسؤولية، بالتفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، تجنّبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية، التي قد تقوّض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول".

وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في 24 كانون الأول/ ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول أن الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.

وكان قد صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، للصحافيين في نيويورك، الإثنين، أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا سيشاركون في استضافة مؤتمر دولي حول ليبيا، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر لضمان الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات.

(د ع)