لحماية جيش الاحتلال التركي المنهزم في متينا.. PDK ترفع علم باشور في 3 قواعد

بدأ جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق زاب، متينا وآفاشين في باشور (جنوب كردستان) في الـ 14 من نيسان عام 2022 المنصرم، وفي مواجهة هذه الهجمات تستمرّ مقاومة كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار.

فيما انكشف تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتلّين مجدّداً. فقد قامت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بمصادرة المواد اللوجستيّة التي كانت في طريقها إلى كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار وطوّقت الكريلا في بعض المناطق، ولم تسمح لهم بالحركة، كما قامت بنصب الكمائن للكريلا وشقّ الطرقات لمرور المصفّحات والعربات العسكريّة التركيّة.

وهذه المرّة؛ هرعت قوات الحزب الديمقراطي الكردستانيّ إلى نجدة جيش الاحتلال التركي في تلّة هاكاري. وقد وثّقت وكالة فرات للأنباء بالكاميرات كيف يخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الجيش التركي.

في المواقع التي يتواجد فيها جنود الاحتلال التركي وحدهم في المنطقة

توجّه الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المنطقة خلال شهر تموز المنصرم لنجدة جيش الاحتلال التركي وقد ازداد ذلك خلال شهر آب المنصرم. كما قام الديمقراطي الكردستاني بالإضافة إلى المصفحات بشقّ الطرق وبناء مقرّاتٍ ومعاقل لجيش الاحتلال التركي في منطقة تبه أورتي في متينا. فيما كان قد قام خلال شهر آب المنصرم بإنشاءٍ طريقٍ بين منطقة مقاومة تلّة هاكاري ومنطقة مقاومة تلّة آمديه بالجرافات.

ولم تتمكّن مؤازرة الديمقراطي الكردستاني لجيش الاحتلال التركي من إيقاف مقاومة الكريلا. فقد وجّه كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار الذين نفّذوا خلال الربيع المنصرم، العديد من العمليات الثوريّة ضدّ المحتلّين، ضرباتٍ موجعةً لجيش الاحتلال التركي على تلّة هاكاري في الـ 26 والـ 27 من تشرين الثاني المنصرم ولم يسمحوا لهم بالبقاء هناك.

رفعوا علم الإقليم لحماية المحتلّين

عندما علق جنود جيش الاحتلال التركي في كري هاكاري (تلّة هاكاري)، هرعت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى نجدتهم. وكان جيش الاحتلال التركي يسعى سابقاً أيضاً إلى التمركز فوق التلّة لكنّه لم يتمكّن من ذلك. وقد أنشأت قوات الديمقراطي الكردستاني مقرّات عسكريّة على هذه التلّة. ولئلّا تهاجم قوات الكريلا تلّة هاكاري، قاموا برفع علم حكومة إقليم جنوب كردستان فوق ثلاث قواعد موجودة على ثلاث تلال.

كما قاموا أيضاً برفع علم حكومة إقليم جنوب كردستان فوق القاعدة العسكريّة الموجودة على تلّة سيداره المؤدّية إلى تلّة هاكاري لحماية الجيش التركي من عمليات الكريلا. وقد وثّقت الوكالة ذلك بالكاميرات، لكن لم نحصل على معلومات دقيقة حول القوات الموجودة في هذه القاعدة.

أنشأوا طريقاً لمرور الدبابات من الحدود إلى التلّة

لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تحصينات فوق الجبال المؤدّية إلى آمديه، وقد شهدت هذه المناطق فيما مضى معارك عنيفة. ويُرفع فوق تحصينات جيش الاحتلال التركي في هذه المنطقة علم حكومة إقليم جنوب كردستان. وكان جيش الاحتلال التركي قد قام خلال شهر كانون الأوّل المنصرم بسحب قوّاته من هذه المنطقة المسماة بـ "منطقة كوماندو".

وتقع تلّة هاكاري على بعد 15 كيلو متراً من الحدود التركيّة- العراقيّة وهي أعلى منطقة في آمديه ولهذا تتمتّع بأهميّةٍ استراتيجيّة. وقد ربط الطريق الذي أنشأه الحزب الديمقراطي الكردستاني تلّة هاكاري بالخط الحدودي، إذ ينقل جيش الاحتلال التركي دباباته وعرباته المصفّحة وعتاده العسكري إلى تلّة هاكاري عبر هذا الطريق.

والآن يقتصر تواجد قوات جيش الاحتلال التركي في شرق نهر زي في منطقة متينا؛ على تلّة هاكاري فقط. ولم تتمكّن قوات الاحتلال من الصمود فوق التلال المحيطة بهذه التلّة نتيجة لمقاومة الكريلا لذا انسحبت. والسبب الوحيد وراء قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بشقّ الطرق وإنشاء القواعد حول تلّة هاكاري هو منع سقوط آخر معقلٍ للجيش التركي في المنطقة.

(ر)