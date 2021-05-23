لحماية المحاصيل من الحرائق... فوج إطفاء الطبقة يتخذ إجراءاته الاحترازية

بهدف الحفاظ على ما تبقى من المحاصيل الزراعية لهذا العام، من خطر الحرائق، وزع فوج الإطفاء بالطبقة سيارات الإطفاء على عدد من نقاط الإطفاء الثابتة والمؤقتة في الريفين الشمالي والشرقي للمدينة، وهذه الإجراءات اتخذها فوج الإطفاء في مواسم الحصاد السابقة وتمكن من خلالها من السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في المحاصيل.

واعتمد توزيع النقاط على المناطق الوافرة بالمحاصيل الزراعية المروية بمياه الفرات أو عن طريق الآبار الارتوازية بحيث تكون مواقع نقاط الإطفاء مناسبة وقريبة من الأراضي الزراعية.

وجهزت النقاط بطاقم إطفاء متكامل بالإضافة لآليات ومعدات مخصصة وخط طوارئ يعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة لتلبية النداء وتدارك أي حريق بشكل سريع.

وبهذا الخصوص قال مدير قسم إطفاء الطبقة اسماعيل المبروك إنه بالإضافة إلى استعداداتهم فإنهم نسقوا مع أصحاب الصهاريج والجرارات القريبة من الأراضي الزراعية للمساعدة في حال اندلاع أي حريق.

(ع ص/ل)

ANHA