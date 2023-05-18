لحماية المحاصيل من الحرائق اتحاد السائقين في الرقة يوزّع بروشورات توعوية

ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لحماية المحاصيل الزراعية، وزّع اتحاد السائقين في منظمات المجتمع المدني بالرقة، اليوم، بروشورات توعوية على الأهالي والسائقين تضمنت صوراً لكيفية إطفاء الحرائق وعدم رمي أعقاب السجائر بالإضافة إلى أرقام سيارات الإطفاء والإسعاف.

وقال الرئيس المشترك لاتحاد السائقين في الرقة، حسن الخابور: "أطلقنا مبادرة تحت شعار "معاً لحماية محاصيلنا" بتنسيق وتوجيه من إدارة منظمات المجتمع المدني ولجان مجلس الرقة المدني، وتضمن اليوم الأول توزيع بروشورات على سائقي السيارات لتوعيتهم بعدم رمي أعقاب السجائر على حافتي الطرق أما اليوم الثاني فسيتم عقد اجتماعات مع سائقي الجرارات والحصادات من أجل إعطاء توجيهات وإرشادات من أجل فحص الآليات كي لا تتسبب باندلاع الحرائق في المحاصيل وضرورة وجود مطفأة حريق مع كل آلية، فيما سيتضمن اليوم الثالث وضع لوحات طرقية لتنبيه السائقين بضرورة فتح المجال أمام سيارات الإسعاف والإطفاء".

(م خ/ف)

ANHA