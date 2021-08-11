لحل مشكلة الخبز.. لجنة الاقتصاد في الطبقة تباشر بإعادة إعمار الفرن الآلي

كان فرن الطبقة الآلي قبيل تدميره من قبل مرتزقة داعش من أكبر أفران المنطقة إذ كان يسد حاجة أهالي الطبقة وريفها من مادة الخبز.

يقع فرن الطبقة الآلي وسط المدينة وهو الفرن الوحيد الآلي بشكل كامل، بينما كانت بقية الأفران تعمل بنظام نصف آلي، كما كان الفرن يعمل بخطي إنتاج على مدار 24 ساعة مما ساهم في تنظيم عملية توزيع مادة الخبز وتخفيف الازدحام والحفاظ على جودة الخبز.

ومع اقتراب حملة غضب الفرات من مدينة الطبقة، عمد المرتزقة لنقل معدات الفرن إلى مناطق سيطرتهم في الرقة ودير الزور، ومع وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى تخوم مدينة الطبقة فجّر المرتزقة الفرن بشكل كامل وحولوه لكومة من الخردة.

وفي الآونة الأخيرة شهدت منطقة الطبقة رداءة في نوعية الخبز ونقص في الكميات الموزعة وساهم في تفاقم هذه الأزمة كثرة النازحين والوافدين والمهجرين إلى منطقة الطبقة بعد أن باتت أكثر أمناً واستقراراً مقارنةً بغيرها من المناطق.

لذلك ارتأت لجنة الاقتصاد في الطبقة إعادة إعمار فرن الطبقة الآلي في خطوة لتحسين وضع الخبز كماً ونوعاً وضمان الرقابة عليه بالإضافة للهدف الأساسي من المشروع وهو اعتماد فرن مركزي واحد لتغطية حاجة الأهالي من مادة الخبز بشكل كامل.

وبعد دراسة جدوى المشروع باشرت لجنة الاقتصاد خلال اليومين الماضيين بأعمال البناء والتي من المقرر أن تنتهي خلال مدة أقصاها 100 يوم وبتكلفة تقدر بـ 90 ألف دولار أمريكي وذلك حسب النائب في لجنة الاقتصاد وائل الدندن.

كما أكد وائل الدندن أن الفرن الآلي الجديد سيعمل بخطي إنتاج يعمل كل واحد منهما بطاقة استيعابية تصل إلى 375 ربطة في الساعة لسد حاجة كل أهالي المنطقة وإيصال مادة الخبز لكل بيت وذلك بالاعتماد على الإحصائيات المقدمة من قبل المجالس المحلية ودور الشعب التابعة لمجلس الطبقة المدني.

(ع ص)

ANHA