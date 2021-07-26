لحدو: المجتمع الدولي أدان داعش عندما نبش القبور ولكنه صامت حيال تركيا

يوماً بعد يوم تكشف دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها اللثام عن وجهها ليتبين أنه لا يوجد فرق بينها وبين حفيدتها داعش، من خلال ممارساتها التي تقوم بها في المناطق المحتلة من تهجير واختطاف وتغيير ديموغرافي، ومؤخراً نبش قبور الشهداء في عفرين.

وأقدم الاحتلال التركي ومرتزقته بتاريخ 14 تموز الجاري على نبش أحد مزارات الشهداء داخل مدينة عفرين.

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو تحدث Aلوكالتنا حول الموضوع، وقال إن " نبش القبور أمر مناف للأخلاق وأمر مرفوض بكافة الديانات".

قامت بها داعش وتكررها تركيا

وقال لحدو "عندما كانت مرتزقة داعش تسيطر على المنطقة نبشت العديد من القبور والمزارات التي كان يزورها العديد من أهالي المنطقة وقامت بتفجير العديد من المساجد التي تحتوي مقابر لصحابة للرسول وأولياء الله".

وأضاف لحدو "المجموعات المرتزقة المدعومة من دولة الاحتلال التركي تقوم بنفس الأمر الآن وقامت بنبش قبور لشهداء عفرين الذين قدّموا دمائهم في سبيل الدفاع عن أرضهم".

وأشار لحدو "هذا الأمر لم يفعله أي فصيل إرهابي في العالم، نرى الفصائل الإرهابية في عفرين تبدع بالأمور اللاإنسانية ولم يحترموا حرمات هذه المقابر".

وأكد لحدو أن "الشهداء سيبقون شهداء وأسماءهم خالدة في قلوب أهالي شمال وشرق سوريا وقلوب أهالي عفرين وسيذكرهم التاريخ في الأيام القادمة للأجيال التي تأتي بعدنا أنهم كانوا يتصدون للمحتل التركي للدفاع عن أرضهم وعرضهم".

وتساءل لحدو "أين الضمير الإنساني لدى دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، هذا الفعل جلب الأذى للنفس الإنسانية كلها"، وأضاف "الشهداء لم ولن يتأذوا من هذا الفعل الشنيع الذي قامت به المرتزقة".

وأوضح لحدو "حاولت دولة الاحتلال التركي عبر منصاتها الإعلامية بث دعاية أن مزار الشهداء هو لمقابر جماعية إلا أنها لم تنجح في هذا الأمر".

وبّين لحدو "عندما قامت مرتزقة داعش الإرهابية بنبش القبور وتفجير المزارات في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق أدانت هذا الفعل العديد من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، إلا أننا في الوقت الحالي لا نرى أي ردة فعل من قبل هذه المنظمات ولا المجتمع الدولي حيال هذا الأمر في عفرين".

وطالب لحدو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة محاسبة دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على ما قاموا به من انتهاكات بحق أهالي عفرين بشكل عام ونبش مزار الشهداء بشكل خاص.

واختتم لحدو حديثه بالقول "هذا الأسلوب الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي في عفرين يذكرنا بممارسات مرتزقة داعش التي كانت تفعلها في المناطق التي كانت تسيطر عليها قبل القضاء عليها من قبل مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية".

(ك)

ANHA