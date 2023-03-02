وذكرت وكالة تابعة لحكومة دمشق نقلاً عن مصدر في "قيادة شرطة حماة" أن "ثلاثة جثامين وصلت إلى مشفى سلمية الوطني لمواطنين كانوا قضوا بنيران إرهابيي تنظيم داعش، أثناء بحثهم عن مادة الكمأة في منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه عُثر على 4 جثث لمواطنين قتلوا جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بريف سلمية الشرقي بريف حماة الشرقي بتاريخ 27 شباط الفائت، ليرتفع بذلك العدد إلى 14 قتيلاً وإصابة 14 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل وأصيب عشرات الأشخاص بانفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع فطر "الكمأة" في ريف دير الزور الغربي، حيث أفادت وكالة تابعة لحكومة دمشق بـ "استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من ٤٠ بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بالشاحنة التي كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي"، فيما أفاد المرصد بمقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 35 آخرين بجروح متفاوتة.

(د ع)