لفتح طرق تعز.. جولة جديدة من المفاوضات اليمنية في عمّان اليوم

ووصلت اللجنة العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثي" إلى العاصمة الأردنية قادمة من مسقط للمشاركة في الجولة الثانية من النقاشات، إذ قال رئيس اللجنة اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي أن المشاركة تأتي استمراراً للنقاشات السابقة وتنفيذاً لمخرجات الجولة الأولى.

وأضاف الرزامي تمديد الهدنة فرصة يجب استغلالها من قبل الطرف الآخر لإبداء حسن النوايا وتنفيذ ما تعثر من بنودها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المبادرة التي تم إطلاقها خلال الجولة الأولى من النقاشات لا تزال قائمة وهي تساعد على فتح العديد من الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.

وتابع "نجدد حرصنا على التنفيذ الكامل للهدنة دون انتقائية وبما يحقق الأمن والاستقرار ويجلب السلام العادل والمشرف لكل اليمنيين".

وكانت الحكومة اليمنية، قد اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثي" أمس الجمعة، بعرقلة انطلاق الجولة الثانية من مشاورات الأردن حول رفع حصار تعز وفتح الطرقات، وذلك بعد تمديد الهدنة.

ويأتي النقاش حول فتح الطرق وإنهاء حصار تعز ضمن بنود الهدنة الأممية التي بدأت في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي حيث يأمل اليمنيون أن تتحقق آمالهم في إنهاء كثير من معاناتهم بما يضمن لهم حرية التنقل بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثي".

(د ع)