لدعم نساء مُخيم سردم إطلاق مشروع للمونة الشتوية

ويضم المشروع جميع المأكولات والخضروات التي تُحضر للمؤنة الشتوية كالملوخية، اللبن، دبس فليفله وغيرها).

ويشرف على المشروع 6 عضوات من إدارة المخيم، بمشاركة 30 امرأة من نساء عفرين بسهم 200 ألف ليرة سورية.

الرئيسة المشتركة لمُخيم سردم رابرين خليل أفادت لوكالتنا بأن هدف المشروع هو تقديم خدمة لأهالي مقاطعة عفرين النازحين، وبشكل الخاص المرأة في المخيمات، ولدعم اقتصاد المنطقة عامًة.

وتُضيف رابرين "كخطوة أولى قمنا بدعم نساء مخيم سردم، بتجفيف الملوخية، حيث تعمل حوالي 15 امرأة، من نساء المخيم، وساعات العمل متفاوتة، أي بحسب الكمية الموجودة".

وقامت اللجنة المشرفة على المشروع بشراء حوالي 250 كيلو غرام من الملوخية بسعر 160 ليرة للكيلو الواحد، وسيتم تجفيفها ليسمح ببيعها في الأسواق المحلية.

هذا وبحسب المشرفين، فإن المشروع سيتوسع، لتحضير المؤن الشتوية الأخرى كصنع اللبن ودبس الفليفله واليبرق، ومن ثم سيتم العمل على تجهيز فرن لخبز الصاج والتنور، بإشراف نساء ذوات خبرة.

وسيتم عرض المنتوجات المصنوعة في الأسواق المحلية ضمن مقاطعة الشهباء عن طريق المشرفات على المشروع، وسيتم تقسيم الربح على المشاركات في المشروع.

(م ح/س و)

ANHA