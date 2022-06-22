لدعم مقاومة الكريلا الشبيبة الثورية تقيم حفلاً في كوباني

وحضر الحفل الذي أقيم في ساحة المرأة الحرة تحت شعار "هلموا لمعركة الحرية" المئات من أهالي مدينة كوباني.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود الذي قال "لأن الاحتلال التركي هزم أمام مقاومة الكريلا قام بتصعيد حدة هجماته على كافة الشعب الكردي في جبال كردستان وأجزاء كردستان الأربعة".

وأكد على مواصلة النضال بقوة الشبيبة وحتى آخر رمق من أجل تحرير القائد عبد الله أوجلان وكافة المناطق المحتلة من الفاشية والاحتلال التركي.

واستمر الحفل بعقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على أنغام الموسيقى الشعبية العربية والكردية مرددين الشعارات التي تحي القائد عبد الله أوجلان ومقاومة الكريلا في جبال كردستان ضد الاحتلال التركي.

هذا ويأتي هذا الحفل في إطار سلسلة من الاحتفاليات في قرى ونواحي إقليم الفرات لدعم مقاومة الكريلا في جبال كردستان ضد الاحتلال التركي.

(م ع/ك)

ANHA