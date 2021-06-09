لدعم المرأة اقتصادياً.. افتتاح أول مطعم للمأكولات الشعبية في الشهباء

وافتتحت هيئة المرأة لإقليم عفرين في 15 أيار الفائت في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء كأول مشروع مطعماً صغيراً للمأكولات الشعبية العفرينية حمل اسم "الحياة JIYAN".

الإدارية في هيئة المرأة لإقليم عفرين زلوخ رشيد قالت إن الهيئة تعمل بالدرجة الأولى لتنظم المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

ويُقدم المطعم تشكيلة واسعة من المأكولات التراثية التي تشتهر بها مقاطعة عفرين منها (الكبب، لبنية، الرز، البرغل، بورانية، سمبوسك، شيش برك) والتي نحتاج للجهد والوقت لإعدادها.

كما يُقدم الوجبات السريعة كـ (شاورما، بيتزا مكسيكانوا، المقبلات) لتلبية جميع الأذواق.

وتعمل في المطعم أربع نساء يجمع بينهن روح التعاون والمشاركة، ثلاثة يُعددن الأكلات وواحدة كمحاسبة لإدارة الشؤون الخارجية والمصاريف المنفقة، ومن خلال المطعم تتدبرن أمورهن لتأمين احتياجاتهن الأسرية.

ويلبّي المطعم الطلبات الخارجية التي تتم عبر الهاتف في وقت مسبق، وتبدأ من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما ويتميز المطعم بأسعاره الرمزية المغايرة لباقي المحلات لتناسب جميع الزبائن.

هدفنا إتاحة فرص العمل

وأشارت زلوخ رشيد إلى أن الهدف من المشروع ليس الربح المادي فقط إنما إتاحة فرص العمل للنساء وخاصة الأمهات للرفع من سوية اقتصادهن عبر فتح المشاريع وإدارتها.

وأضافت: الإقبال على المطعم كبير رغم أنه افتتح في وقت قصير، لنكهة الأطعمة، ولأسعار المأكولات التي تناسب الأهالي نظراً لحالة النزوح وعدم الاستقرار الذي يرافق وضعنا المعيشي".

وبيّنت زلوخ رشيد في ختام كلامها: "نسعى دائماً لتحقيق مشاريع أفضل تخص اقتصاد المرأة وتنميتها، وإن توفرت لنا الإمكانيات سنوسع عملنا ونفتتح مشاريع أخرى بإشراف المرأة لتوفير دخل مستقل للنساء".

أما العاملة زينب بطال فقالت: "نحن أربع نساء نعمل بشكل منظم فيما بيننا، نريد بهذه الخطوة تطوير دورنا في إدارة الأعمال، والحفاظ على الأطعمة التراثية التي تشتهر بها عفرين".

(س و)

ANHA