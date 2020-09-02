وكشفت مصادر حكومية عراقية لوكالة فرانس برس أنّ ماكرون سيصل إلى بغداد اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية له إلى العراق منذ تسلّمه مفاتيح الإليزيه في 2017.

وبحسب مصدر في الحكومة العراقية، فإنّ ماكرون سيلتقي خلال الزيارة التي ستستغرق بضع ساعات كلًّا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ومسؤولين سياسيين آخرين.

ووفقًا لمصادر عراقية، فإنّ الزيارة ستركّز على "السيادة" العراقية.

وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت مساء أمس الثلاثاء، أنّه سيزور اليوم الأربعاء العراق، حيث سيطلق، بالتعاون مع الأمم المتّحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، الثانية في غضون أقلّ من شهر، "أؤكّد لكم أنّني سأكون اليوم صباحًا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.

وسيكون ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة حكومة هذا البلد في مايو.

وستعكس زيارة ماكرون الرسالة التي حملها وزير خارجيته جان-إيف لودريان لدى زيارته إلى العراق منتصف يوليو، حين دعا بغداد إلى أن "تنأى بنفسها عن التوتّرات الإقليمية".

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي زارت في 27 أغسطس العراق، حيث التقت مسؤولين في بغداد، وباشور كردستان.

وأثارت التدخلات التركية في العراق قلق عدة دول أبرزها فرنسا التي ازدادت حدة التوترات بينها وبين تركيا على خلفية تدخل أنقرة في دول الشرق الأوسط.

(ي م)