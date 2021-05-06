وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، بأن: "الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني البحريني، والشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، استقبلوا رئيس جهاز الموساد لدى وصوله المملكة".

ونقلت أن الجانبين "بحثا خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وفي الختام أشارت الوكالة إلى أن: " الجانبان تمنيا، بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع".

وكانت البحرين قد وقعت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، تلاه زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين.

(ع م)