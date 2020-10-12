وكشفت قناة "كان"، أنه بالتزامن مع استمرار الاتصالات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، يجري التحضير لزيارة وفد سوداني مؤلف من 40 شخصية جماهيرية لإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وذكرت القناة "أن الوفد يضم رياضيين وفنانين ورجال أعمال، وأن عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني أبو القاسم برطم هو من يقف خلف المبادرة".

ونقلت القناة عن برطم "أنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل بخصوص هذه المبادرة".

وأضاف برطم: "لم يتم التنسيق بعد مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي لا يمنع مثل هذه الزيارة"، موضحًا "أن الهدف هو كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والإسرائيلي".

ودعا برطم المسؤولين الإسرائيليين إلى السماح بإجراء هذه الزيارة، قائلًا: "إن زيارة من هذا النوع يمكن أن تقرب بين الشعوب، وأنه لا يوجد أي عداوة وكراهية بين إسرائيل والسودان".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين: "إن علاقة الخرطوم مع إسرائيل ما زالت خاضعة للنقاش، والسودان سيقوم بما تمليه عليه مصالحه".

وذكر خلال حديثٍ لقناة "فرانس 24"، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي: "إن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تمامًا عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من القائمة، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والعلاقة مع إسرائيل".

(ع م)