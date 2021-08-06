وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مصادرة عدد من أهالي منطقة شويا في قضاء حاصبيا اللبناني ذات الغالبية الدرزية شاحنة تحمل راجمة صواريخ كانت معدة للإطلاق على إسرائيل وتوقيف سائقها.

وندد الأهالي الذين تجمعوا حول الشاحنة باستخدام حزب الله لمدينة حاصبيا منصة لإطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل.

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا الحدودية بين البلدين رداً على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

فيما حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" من خطورة المستجدات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد.

وذكرت على حسابها في "تويتر": "رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من لبنان وقصفاً مدفعي مضاداً من إسرائيل، هذا الوضع خطير جداً، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه "حزب الله".

(ل د)