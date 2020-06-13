لبنان: رغم قرار ضخ الدولار... الاحتجاجات متواصلة

ففي خلدة عمدت سيارة إلى دهس عدد من المعتصمين على خلفية عدم فتح الطريق، ما أدى إلى سقوط جريح تم نقله إلى مستشفى كمال جنبلاط للمعالجة.

كما اعتصم المحتجون في ساحة الشهداء عند مسجد محمد الأمين، وأقدم البعض على تحطيم عدد من المحال التجارية في مبنى اللعازارية وسط بيروت، بعد أن وصل عدد كبير من الدراجات النارية إلى رياض الصلح حيث بدأت معها أعمال الشغب، وتجمع محتجون أمام وزارة الداخلية، وسط انتشار لوحدات من الجيش والقوى الأمنية.

وفي صيدا، تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة إيليا، ما أدى إلى اقفال جزئي للطريق، حيث عمد عدد منهم إلى افتراش الأرض وسط هتافات تدعو للنزول إلى الشارع ومواصلة التحرك لتحقيق المطالب، رفضًا للواقع الحالي وتدهور في الوضع الاقتصادي والمعيشي .

وفي صور، نظمت مسيرة حاشدة في شوارع المدينة، احتجاجًا على الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي عكار، قام عدد من المحتجين بقطع طريق عام وادي خالد بالإطارات المشتعلة، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الوضع الاقتصادي، وعدم قدرتهم على شراء المواد الغذائية الضرورية بسبب الغلاء الفاحش.

(ز غ)

ANHA