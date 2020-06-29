لبنان: قطع للطرق وإضراب واحتجاجات

وأفادت وسائل إعلامية أن طرابلس تشهد قطعًا لعدد من طرقها الأساسية، الاثنين، وإغلاقًا للمحال التجارية على نطاق واسع في المدينة.

وأعلن محتجون وتجار الإضراب اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار الليرة اللبنانية، امتدادًا لما شهدته المدينة من احتجاجات غاضبة مساء الأحد، بسبب الغلاء المستفحل والبطالة.

ومن جهة أخرى، تظاهر محتجون أمام وزارة الاقتصاد في العاصمة، ضد الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.

وشهدت مناطق لبنانية عدة الأحد قطعًا للطرق واحتجاجات ليلية، فيما وقعت صدامات بين الجيش ومحتجين في أنطلياس وجل الديب شمالي بيروت.

(ي ح)