لبنان يسجل أول إصابة بطفرة كوفيد-19

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة لكورونا المستجد، لدى مسافرة قادمة من العاصمة البريطانية لندن، موضحًا في تغريدة على موقع "تويتر"، أن المسافرة المصابة بفيروس كورونا دخلت لبنان في 21 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحث الوزير اللبناني القادمين من المملكة المتحدة، ومن خالطوا المسافرة بالتنبه واتباع الإجراءات الوقائية الموصى بها. وأشار إلى أن وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تعمل على متابعة الحالة المصابة وباقي المسافرين الذين خالطوها.

وفي وقت سابق، ذكر الوزير أن بلاده ستستلم دفعة من لقاح شركة "فايزر"، منتصف شباط/ فبراير المقبل، موضحًا أن العملية ستتم بشكل مباشر.

وحذّر من إمكانية إعادة فرض الإغلاق العام في البلاد، في حال ارتفاع عدد الحالات، وامتلاء كافة الأسرّة الطبية في أقسام العناية المركزة، وقال إن الأمر يرتبط بما سيجري تسجيله خلال عطلة الميلاد.

وكان رئيس الحكومة البريطانية قد أعلن عن اكتشاف "نوع جديد" من فيروس "كوفيد-19"، والذي قد يكون مسؤولًا عن انتقال أسرع للمرض.

وألغت الحكومة البريطانية، كافة احتفالات عيد الميلاد، ووضعت ما يقرب من 18 مليون شخص في المستوى الرابع من الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الفيروس.

ويرى العلماء والباحثون أن النسخة المتحولة من كورونا لا تسبب أعراضًا أكثر حدة لكوفيد-19، أو أنها ترفع معدل الوفيات بين صفوف المصابين به، كما وتشير المعطيات، حتى الآن، إلى أن اللقاحات المستخدمة ضد كورونا الذي ظهر أول مرة في ووهان الصينية في تشرين الثاني/ ديسمبر 2019، فعّالة مع السلالة الجديدة.

وبحسب خبراء في كلية "إمبريال كوليدج لندن"، فإن الطفرة الجديدة قد تجعل كوفيد-19 قابلًا للانتقال بين البشر بشكل أكبر، وبنسبة 70 في المئة.

(ي م)