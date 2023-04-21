لبنان يرحّل السوريين قسراً

قال مسؤولون أمنيون ومصدر إنساني لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن لبنان أبعد عشرات السوريين إلى البلد الذي مزقته الحرب والذين فروا منها مع تنامي المشاعر المناهضة لهم وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بلبنان.

وقال أحد الأقارب إن أحد السوريين المرحّلين منشق عن الجيش، محذراً من أن "حياته في خطر".

وصرح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس، بأن "الجيش قام بترحيل أكثر من 50 سورياً من لبنان خلال الأسبوعين الماضيين".

وقال مسؤول أمني آخر إن عشرات السوريين طردوا.

وقالوا إن وحدة استخبارات الجيش اللبناني هاجمت السوريين الذين لا يحملون وثائق، واعتقلتهم وسلمتهم إلى حرس الحدود، ثم طردوهم من لبنان.

وفرّ مئات الآلاف من السوريين إلى لبنان المجاور بعد بدء الأزمة عام 2011، نتيجة القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة لحكومة دمشق.

وتقول السلطات إن لبنان يستضيف نحو مليوني لاجئ سوري، في حين أن قرابة 830 ألفاً، مسجلين لدى الأمم المتحدة.

لطالما ضغطت السلطات اللبنانية من أجل عودة اللاجئين السوريين، وبذلت العديد من جهود الإعادة إلى الوطن التي وصفتها بأنها طوعية، لكن الجماعات الحقوقية تقول إنها قسرية.

(م ش)