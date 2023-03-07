لبنان يقرر تسعير السلع الغذائية بالدولار.. ارتياح المواطنين وتحذير من الداعمين

بدأ العمل بتسعير البضائع بالدولار في المحال التجارية، بعد إعلان وزير الاقتصاد أمين سلام أنه تقرر السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق.

وقال مدير المبيعات في سوبر ماركت، حسين عيسى، إنه "تم مباشرة العمل بقرار وزارة الاقتصاد، والأرضية التقنية والعملية تجيز التنفيذ".

وأوضح عيسى أن "المواطنين تفاعلوا بشكل إيجابي مع القرار، الذي برأيهم يظهر السعر الحقيقي ويخفف من تلاعب أصحاب المحال التجارية بالأسعار".

وبينما يتوجّس اللبنانيون من تداعيات قرار التسعير بالدولار في سلاسل السوبر ماركت، التي تشكل مقصد معظم اللبنانيين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية، لا سيما في ظل التفلت في الأسواق وغياب الرقابة، يرى الخبراء أن هذا الأمر قد يكون لمصلحة المواطن شرط أن يترافق مع الشفافية ومراقبة حماية المستهلك. مع العلم أن الأسعار في الأسواق اللبنانية تشهد ارتفاعاً غير مسبوق؛ نتيجة اعتماد التجار ما يعرف بـ "الهوامش الحمائية من تقلّب سعر الصرف"، بحيث يقومون بتسعير المنتجات وفق سعر صرف أعلى بما بين 3 و5 آلاف ليرة عن سعر الدولار في السوق.

من جهتهم، عبّر مواطنون عن ارتياحهم؛ لتنفيذ القرار ويستطيعون من خلاله معرفة السعر الحقيقي للسلع.

ويأتي هذا القرار في موازاة إجراءات أخرى اتُّخذت سابقاً ترتبط بقطاعات أخرى على غرار المحروقات التي تسعّر بالليرة اللبنانية، إنما وفق تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء، إضافة إلى الدواء، والتأمين على اختلاف أنواعه، وبدل المستشفيات، بينما يتم دفع رواتب القطاع العام، وفق ما يعرف في لبنان بـ "دولار صيرفة"، الذي حدده مصرف لبنان، ويكون عادة أدنى من سعر السوق، كي يتسنى للموظف الاستفادة من هذا الفارق، وهو المحدد اليوم على سبيل المثال بـ 45400 ليرة لبنانية مقابل نحو 80 ألفاً سعر الدولار في السوق السوداء.

(ي ح)

ANHA