وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في تغريدة عبر "تويتر" أن دياب طلب من وزيرة الخارجية بالتكليف، زينة عكر، الإيعاز لمندوبة لبنان في الأمم المتحدة "تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية وعرّض سلامة الطيران المدني للخطر وهدّد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".

وأضافت: "أكد الرئيس دياب أن استمرار العدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان يشكل تهديداً مباشراً للقرار الأممي 1701، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي واتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة اللبنانية وتحمي القرار الدولي 1701".

وكانت وسائل إعلامية قد أفادت أمس، بأن دوي انفجارات هزت العاصمة السورية، فيما أكدت وكالة سانا التابعة لحكومة دمشق أن غارات استهدفت المنطقة وتصدت لها الدفاعات الجوية.

(د ع)