لبنان يحجز بواخر تركية مشغلة للكهرباء في شبهات فساد

وصدر القرار عن النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم، بحجز هذه البواخر المنتجة للكهرباء، ومنعها من مغادرة البلاد، وفقًا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر إبراهيم قرارًا بتوقيف ممثل شركة “كارادينيز” التركية في لبنان رالف فيصل وآخرين، على خلفية دفع رشاوى وقبولها بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.

وتؤمن البواخر التركية الثلاث، ما بين 35% و40% من الكهرباء في لبنان، في إطار عقد مبرم مع شركة “كارادينيز”، من المقرر أن تنتهي مدته في أيلول / سبتمبر المقبل.

ويكلف ملف البواخر الدولة اللبنانية مئات ملايين الدولارات سنويًّا، فضلًا عن أنه شكّل خلال السنوات الماضية، نقطة خلاف بين التيارات السياسية التي ينادي قسم منها بإنهاء العقد معها نتيجة اتهامات الفساد.

(ش ع)