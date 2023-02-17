لبنان يعتمد رسمياً تسعير السلع الغذائية بالدولار

أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن "الوزارة أعطت مهلة حتى الأربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار"، مشيراً الى أنه "سيتم تسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق، ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت".

وبحسب سلام فأن الهدف منه "ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك".

وقال سلام: "لا يمكن أن نعول على سعر منصة معينة"، مؤكداً أنه "لن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار".

ويأتي ذلك في ظل اتساع الفوضى الناتجة عن الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، الذي لامس حدود 80 ألف ليرة، وسط توقعات تشير إلى استمرار ارتفاعه نتيجة الأوضاع المالية والسياسية التي تتفاقم يوماً بعد يوم في غياب أي إجراءات رادعة.

وعكس هذا الارتفاع إرباكاً في الأسواق أدت إلى مطالبة قطاعات عدة باعتماد "الدولرة" -أي التسعير بالدولار- رغم أن الإجراءات التي سبق أن اتخذت اعتمدت وضع جداول الأسعار بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

(د ع)