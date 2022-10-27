لبنان وإسرائيل توقعان رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون رسمياً على رسالة تصادق على اتفاق لترسيم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وقال كبير مفاوضي لبنان للصحافيين اليوم الخميس، إن الرئيس ميشال عون وقع رسالة توافق على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، متحدثاً من القصر الرئاسي، إن الرسالة تمثل بداية "حقبة جديدة" وإن الخطاب سيُقدم إلى المسؤولين الأميركيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق الخميس.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الحكومة الإسرائيلية وافقت يوم الخميس على اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان توسطت فيه الولايات المتحدة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لبنان "اعترف" بدولة إسرائيل من خلال موافقته على الاتفاق على ترسيم حدوده البحرية مع الدولة العبرية بوساطة أميركية.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية عن الوسيط الأميركي، كبير المستشارين الأميركيين لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوشستين، قوله عقب اجتماعه مع عون إن الاتفاق "تاريخي".

وأضاف "نشهد يوماً تاريخياً، تم التوصل فيه إلى اتفاق لتوفير الاستقرار على جانبي الحدود، اتفاقية الترسيم البحري ستكون نقطة تحول للاقتصاد اللبناني وسيشعر المواطنون بتأثيرها قريباً".

وقال عاموس هوشستين، المبعوث الأمريكي الذي تفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يوم الخميس إنه يتوقع استمرار الاتفاق حتى في ظل تغييرات في قيادة البلدين.

وأشار هوشستين إلى كل من الانتخابات المقبلة في إسرائيل في الأول من تشرين الثاني، ونهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 تشرين الأول، وقال إن من المتوقع أن يستمر الاتفاق "بغض النظر عمن سيتم انتخابه قريباً رئيساً للبنان".

(م ش)