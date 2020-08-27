ووقع الاشتباك بين مجموعة من "عرب خلدة" وآخرين من "حزب الله" على خلفية رفع لافتة عاشورائية، أطلق خلاله نار وقذائف "B 7" من محيط مسجد العرب باتجاه سوبر ماركت رمال مكان تمركز الجيش اللبناني.

وأدى الاشتباك إلى سقوط قتيلين أحدهما سوري الجنسية والآخر طفل يبلغ 14 عاماً، وإصابة 3 بينهم حالة خطرة، إضافة إلى حالة رعب بين السكان بعد إطلاق قذائف صاروخيّة.

ورغم نفي "حزب الله" وحليفته حركة أمل مشاركتهما في الاشتباكات المسلحة بمنطقة خلدة، إلا أن أهالي المنطقة أكدوا أن عناصر الحزب أطلقوا النار، واعتدوا على السكان، كما ناشدت العشائر العربية في خلدة، الجيش اللبناني التدخل لحماية السكان، محمّلة "القيادة السياسية مسؤولية الاشتباكات"، مؤكدة رفضها أن تكون "وسيلة لحزب الله لإيصال رسائله"، ومضيفةً أن "حزب الله حوّل سلاحه لسلاح طائفي وميليشياوي".

بدوره الجيش اللبناني أعلن أنه "دفع بتعزيزات إضافية إلى منطقة خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى المنطقة، ويسيّر دوريات ويعمل على ملاحقة مفتعلي الإشكال لتوقيفهم".

(ز غ)