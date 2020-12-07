لبنان.. قطع طرقات ومواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين على رفع الدعم

وكان المحتجون قطعوا الطريق أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وتجمعوا في ساحة رياض الصلح أمام السراي الحكومي تزامناً مع انعقاد الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي حول ترشيد الدعم.

وقد تم قطع طريق الرينغ بالمستوعبات والإطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين، وفي وقتٍ لاحق قامت مكافحة الشغب بالاعتداء على المتظاهرين الموجودين على "الرينغ".

كما توجه المحتجون إلى وزارة الاقتصاد وسط بيروت تنديداً برفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية، كذلك، تجمع متظاهرون في ساحة النور في طرابلس رفضاً لرفع الدعم عن الطحين.

وسادت بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الدعم عن الطحين بعد موقف لنقيب المطاحن والأفران علي إبراهيم لفت فيه إلى أن "المطاحن لم تسلم الأفران الطحين غير المدعوم لأنها عزمت على بيعه بالدولار، بعد قرار وزير الاقتصاد دعم طحين الخبز اللبناني فقط".

وأوضح أن "الطحين غير المدعوم يدخل في إنتاج الكعك والمناقيش وخبز الهمبرغر وغيره، وستصبح هذه المنتوجات جميعها بالدولار، ولن يستطيع الفقير شراء المنقوشة".

وكشف أن "وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة عمم قراره على المطاحن منذ ثلاثة أيام، وطلب البدء بتطبيقه من اليوم، لكن علينا انتظار الاجتماع المقرر عقده بشأن الدعم، وقد يتغير قرار نعمة بحسب مقررات هذا الاجتماع".

من جهته مدير عام الحبوب في وزارة الاقتصاد جرجس برباري، قال إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع الدعم عن الطحين غير صحيح، مشيراً إلى أنه لم يصدر قرار عن وزارة الاقتصاد حتى اللحظة بهذا الموضوع، مضيفاً أن الأمر مطروح منذ أسبوع وغداً سيكون هناك اجتماع في وزارة الاقتصاد مع أصحاب المطاحن.

(ز غ)