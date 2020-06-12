لبنان... قرار بتخفيض سعر صرف الدولار ومداخلات مشحونة للوزراء

وقال بري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، أنه "تم الاتفاق مع الرئيس عون والرئيس دياب على تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة ابتداء من اليوم إلى تحت 4000 ليرة وصولاً إلى 3200، لكن ذلك لن يتبين فعليًّا قبل يوم الاثنين".

وأكد بري أن "هذا الأمر تم الاتفاق عليه وسوف يحصل والإجراءات اتفق عليها في جلسة مجلس الوزراء، كما اتفقنا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة".

وعن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال بري: "نحن بحاجة إلى كل الناس ولسنا بحاجة إلى الاستغناء عنهم".

وسبق هذا اللقاء جلسة طارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لمعالجة الأوضاع النقدية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وفي حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد نقابة الصرافين ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وقال دياب خلال الجلسة: "اللعب بلقمة عيش المواطن خط أحمر، ولن نسمح به".

وفي تفاصيل الجلسة، قالت مصادر وزارية إنّ "مداخلات الوزراء كانت مشحونة، وتركّزت على انتقاد السياسة النقدية التي أوصلت إلى الارتفاع الجنوني لسعر الدولار".

وفي المعلومات أنّ "سلامة شرح وجهة نظره بالأرقام، لكنّ مجلس الوزراء طالبه بحل المشكلة عبر ضخ دولارات في السوق".

بدوره وزير الصناعة عماد حب الله، لفت إلى أنّ "ضخّ الدولار بدأ من مصرف لبنان، والوضع إيجابي".

وعقب انتهاء الجلسة، قال وفد نقابة الصيارفة من السرايا إنّ "سلامة أكد للمجتمعين أنه سيبدأ بضخ الدولار النقدي في السوق ونحن سنكون منضبطين في بيعه"، مشيرًا إلى أنّه "سنلتزم بسعر صرف الدولار على 3940 لية لبنانية ".

(ز غ)