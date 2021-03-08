لبنان.. محتجون يقطعون الطرق في مختلف المناطق

وقالت قناة الجديد اللبنانية إن محتجين قطعوا عددًا من الطرقات، صباح اليوم، في مختلف المناطق اللبنانية.

وتتركز أحداث قطع الطرق في منطقة بيروت وجونية والجديدة ومنطقة الشمال والبقاع والجنوب.

وعادت الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع اللبناني، نتيجة الاحتقان السياسي وسط انسداد آفاق الحلول من أجل تأليف الحكومة، إلى جانب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وهبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

والسبت، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن "الظروف الاجتماعية تتفاقم، والسياسية تزداد تعقيدًا".

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة دياب في 10 أغسطس/ آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

(ي ح)