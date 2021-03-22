لبنان إلى نقطة الصفر.. الحريري يرفض ورقة عون

وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.

ورفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورقة الرئيس اللبناني ميشال عون واعتبرها مخالفة للدستور اللبناني.

وقال الحريري من بعبدا: "باجتماعي الأخير اتفقنا على اللقاء اليوم، إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها".

وأضاف: "أهدف إلى العمل على تفادي انهيار لبنان، أبلغت الرئيس أنني أعتبر رسالته التي أرسلها لي أمس كأنها لم تكن وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وتابع: "اللائحة التي أرسلها لي الرئيس غير مقبولة لأن الرئيس المكلف "مش شغلتو يعبي أوراق من حدا، ولأن رئيس الحكومة هو من يشكّلها ووضعتُ تشكيلتي بيده منذ مئة يوم ومستعدّ لأيّ تعديلات وسهّلتُ له الحل في "الداخلية" ولكنّه مصرّ على الثلث المعطل".

ولاحقاً، قال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية إن عون "فوجئ" بتصريحات الحريري، ونفى أن يكون عون قد أصر على "الثلث المعطل" في الحكومة الجديدة.

(ي ح)