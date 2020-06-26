لبنان... اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين

وقال مراسلنا من المنطقة إن اللبنانيين احتجوا صباح اليوم، في سياراتهم على الطريق الساحلي، جرّاء قطع أوتوستراد الجية بالاتجاهين، في حين تدخّل الجيش للعمل على فتحها بالقوّة، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين عناصر الجيش والمحتجين.

كما دخل عدد من المحتجين بالقوة إلى مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفيه، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم.

وعدّ المحتجون "أن الوزارة مقر عام وهي مباحة للجميع، وأنها الوزارة الأهم في هذا الوضع المعيشي السيّء، وأن الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين".

(ز غ)