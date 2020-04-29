لبنان.. احتجاجات ومواجهات وقطع للطّرق

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ المحتجّين نفّذوا وقفة احتجاجية مساء اليوم أمام مصرف لبنان في مدينة النّبطية، وذلك في إطار تحرّكاتهم المستمرّة تنديداً بتردّي الأوضاع الاقتصادية، وسط إجراءات أمنيّة اتّخذتها وحدات من الجيش اللبنانيّ وقوى الأمن الداخليّ وأمن الدّولة.

ورفع المحتجّون الأعلام اللبنانيّة، وردّدوا هتافات تطالب باستعادة الأموال المنهوبة وبمحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقد حاول عدد من المحتجّين إقفال الطّريق المحاذي للمصرف، ممّا دفع بعناصر قوى الأمن من منعهم الأمر الّذي أدّى لحصول حال من التوتّر والتدافع.

وبحسب الوكالة إنّ المحتجّين يقومون بإلقاء قنابل المولوتوف باتّجاه مبنى مصرف لبنان في صيدا، فيما أفادت غرفة التحكّم المروريّ عن قطع السّير أمام مصرف لبنان صيدا.

)ي ح)