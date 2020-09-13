لبنان.. أديب يقدم تشكيلته الحكومية غدًا في قصر بعبدا

وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحفي اليوم، أن "ليس لدى التيار رغبة بالمشاركة في الحكومة"، مشيراً إلى أن "حرصنا على المبادرة الفرنسية ليس عائدًا فقط لأن فرنسا دولة صديقة ولا لأن الرئيس ماكرون أظهر كل محبّة وتعاطف واندفاع، بل الحرص لأن هذه المبادرة، بما تتضمنه من التزامات، هي الحل المنطقي والعملي المتوفّر اليوم لخلاص لبنان ونحن مع هذا الحل بخطوطه العريضة لأنه يمثّل قناعاتنا ومطالبنا".

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان "أننا أبلغنا رئيس الحكومة المكلف من تلقائنا عدم رغبتنا بالمشاركة في الحكومة، وأبلغناه استعدادنا للتعاون إلى أقصى الحدود في كل ما يلزم لاستقرار لبنان وماليته والقيام بالإصلاحات وإنقاد اقتصاده".

وفي هذا السياق دعا يانيز لينارزيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، إلى تشكيل حكومة "ذات صدقية" في لبنان بشكل عاجل، قبل إطلاق مرحلة ثانية من الدعم المالي للدولة الغارقة في الأزمات.

وقال لينارزيتش إن الاتحاد الأوروبي خصص 79 مليون دولار للاستجابة الطارئة بعد الانفجار المدمر في ميناء بيروت الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 190 شخصًا وإصابة الآلاف في الرابع من آب الماضي.

وأشار إلى أن الدفعة التالية من التمويل ستكون لإعادة الإعمار، لكنه حذر من أنه يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات لأن المجتمع الدولي ليس على استعداد لدعم "من قاموا بممارسات أدت إلى انهيار مالي وأزمة اقتصادية".

(ز غ)