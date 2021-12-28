وتحدث أمين سر الرابطة، جمال حسن، حول تاريخ تركيا الإجرامي والإرهابي. وندد حسن باستهداف المدنيين في "كوباني" و"روج آفا".

كما تحدثت مسؤولة لجنة المرأة بالرابطة، نسرين برّو عن تاريخ المجزرة، حيث قالت: إنه "قبل 10 سنوات ليلة 28 كانون الأول/ ديسمبر عام 2011 الساعة 9:39، استيقظ أهالي قرية "روبوسكي" على أصوات مقاتلات "إف 16" التركية، واستمر لمدة 46 دقيقة".

وتابعت نسرين أن "الذين تم استهدافهم في عملية القصف، هم من القرويين الذين يقومون بنقل البضائع على الحدود لتأمين لقمة عيشهم، إذ استشهد 34 شخصاً معظمهم من الأطفال والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 عاماً".



وأضافت: "بدماء باردة منذ 10 سنوات، إلى يومنا هذا، لا تزال الحكومة التركية تحجب مرتكبي الجريمة عن الرأي العام. لا يتوقف الأمر عن التستر على الحادث والقتلة، بل يعاقب نظام أردوغان ذويهم بالحبس والتعذيب عاماً تلو الآخر بسبب مطالبتهم لدم أبنائهم".

وأكدت نسرين برو أن "احتجاجات كبرى اندلعت في المدن الكردية في تركيا، كما نظمت احتجاجات في أنقرة وإسطنبول، حيث تجمع آلاف المحتجين في ميدان تقسيم، كما خرجت تظاهرات في نيقوسيا شمال قبرص أمام السفارة التركية، وفي طهران وأربيل".

وأوضحت أن "تركيا كانت ولا تزال إلى يومنا، هذا ترتكب الجرائم وإبادات للشعوب والقوميات، ومجازر جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك القوانين الدولية. اليوم وكل يوم، نستنكر الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعبنا، ونطالب بأن يتم الحكم على تركيا على جميع جرائمها في المحاكم الدولية".

(ز غ)

ANHA