وفي كلمة لها، شكرت حنان عثمان الحضور على تلبية الدعوة، ودعمهم ووقوفهم إلى جانب الرابطة، كما شكرت الهيئتين الإدارية والعامة على قيامهما بكافة مهامهما.

وقالت إن "الرابطة خاضت معركة النضال منذ تأسيسها عام 2014 حتى العام الحالي، وواجهت الكثير من التحديات والصعوبات، في سبيل خدمة الجالية الكردية في لبنان".

وعدّدت حنان عثمان الإنجازات التي حققتها الرابطة خلال السنوات الثمانية التي مضت، حيث استطاعت الرابطة أن تكون مركزاً للتلاقي والحوار والتعارف، وأن تكون جسراً لربط الثقافات المختلفة الموجودة في لبنان، من كرد وعرب، وأرمن وسريان.

رئيس الرابطة الجديد، جمال حسن، وبعد تسلمه المهام، حيّا الحضور وشكر رئيسة الرابطة حنان عثمان على جهودها القيّمة، حتى وصلت الرابطة إلى ما وصلت إليه اليوم.

وحضر حفل الاستلام والتسليم، أعضاء الرابطة والهيئتان العامة والإدارية، إضافة إلى أصدقاء الرابطة، ورئيسة رابطة "جين" النسائية السيدة بشرى علي، التي شكرت الرئيسة السابقة، والرئيس الجديد، متمنية التوفيق له.

كما بارك الحضور للرئيس الجديد، مؤكدين أنهم على ثقة باستمرار المسيرة النضالية، وأن تبقى الرابطة منبعاً للعلم والمعرفة والتلاقي، وأن تكون جسراً للتواصل بين كل المكونات الموجودة في الساحة اللبنانية من كرد وعرب، وأرمن وسريان.

( ز غ/ك)