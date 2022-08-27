ضمن الجهود الحثيثة لتوحيد الرؤى السورية في مواجهة الاحتلال الذي تتعرض له البلاد، إلى جانب التعريف بالأطماع التركية التاريخية في أراضي الوطن السوري، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب التغيير والنهضة السوري ملتقى حوارياً انطلق اليوم السبت.

الملتقى الذي انطلقت أعماله تحت شعار "لا للاحتلال التركي والدعوة لتحرير جميع الأراضي السورية المحتلة "، نظم في صالة ستار لايت الواقعة في منطقة شقيف التابعة لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

بحسب اللجنة المنظمة فإن عدد المشاركين في الملتقى يبلغ 102 مندوباً من مختلف المدن والمناطق السورية من كتّاب وحقوقيين وإعلاميين وسياسيين وشخصيات مستقلة.

أما عن محاور الملتقى فأكدت اللجنة المنظمة أنها على الشكل الآتي:

* الأطماع التركية تاريخياً في سوريا.

* ما ورد في الميثاق الملي التركي عن حلب كولاية عثمانية تركية.

* استمرار التعاطي مع مدينة حلب كولاية عثمانية تركية.

* التواطؤ الدولي مع تركيا والسماح لها باحتلال أراض سورية مجدداً؛ المنطقة الواقعة بين رأس العين وتل أبيض.

* الأطماع التركية المستمرة للسيطرة على طريق M4الممتد من عين عيسى وحتى المالكية ديرك.

* أهمية التعاون والتنسيق بين جميع القوى الوطنية السورية لرد الاعتداء التركي وعلى رأس هذه القوى الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية قسد.

ومن المقرر أن يتم قراءة المحور الأول من قبل الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعة جي، فيما ستستمر أعمال الملتقى ليوم كامل لمناقشة المحاور وتبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى للإدلاء ببيان ختامي عن الملتقى.

(كروب/ س ر)

ANHA