لبحث تداعيات تدخلات الاحتلال التركي في البلاد.. مسد يعقد ندوة حوارية في حلب

ضمن إطار رفض هجمات الاحتلال التركي وبحث تداعياتها على الواقع السوري أقام اليوم مركز مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ندوة حوارية اليوم السبت، تحت عنوان "اعتداءات وتدخلات النظام التركي وتأثيرها على الأزمة والحل في سوريا".

وأقيمت الندوة في صالة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحضور العشرات من ممثلي الأحزاب والمؤسسات المدنية.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قرأت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مركز حلب) جيهان محمد، محور الندوة، وأشارت إلى أنه "مع بداية الأزمة السورية عام 2011 تدخلت القوى والأجندات الإقليمية والخارجية بغاية تصفية حسابات دولية وإقليمية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

بنود من شأنها ردع الأفكار والمراوغات التضليلية للنظام التركي

وأضافت إن "تدخل دولة الاحتلال التركي في الأزمة السورية أطال عمر الأزمة وأوصل البلاد إلى حالة استنزاف اقتصادي وسياسي وعسكري".

في النهاية اقترحت جيهان عدداً من البنود لإيجاد طروحات فاعلة وملموسة لردع الأفكار والمراوغات التضليلية للنظام التركي وأذرعه في المنطقة، وتدعيم الرؤى والمبادئ الوطنية السورية للمشروع الديمقراطي، وكانت البنود على الشكل التالي:

أهمية تدعيم الإعلام السوري والوكلاء الداعمين له لتعرية وتوضيح جذور المشروع العثماني الذي يهدف إليه النظام التركي عبر تطبيق الميثاق الملي وأدواته السياسية وممارساته في المنطقة. ضرورة التوجيه لأهمية وجود كيان وطني سوري حقيقي وديمقراطي يجمع الرؤى وتطلعات السوريين بموضوعية ووطنية بعيداً عن أي اعتبارات وتنازلات سياسية أو وطنية لصالح البقاء أو الاستمرار في السلطة. إمكانية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه تشكيل الحوار السوري السوري تحت سقف المبادئ الوطنية والاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجامعة لكل مكونات المجتمع السوري والتي يُنادي بها مجلس سوريا الديمقراطية.

ولادة مسد كانت ضرورة لتخليص البلاد من أتون الحرب

بعدها فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين أبدوا آرائهم في هذا الصدد، ومنهم ممثل حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا، محمد حيدر الذي بارك في بداية حديثه حلول الذكرى السنوية السابعة لتأسيس مجلس سوريا الديمقراطية منذ عدة أيام والمصادف لـ 10 من شهر كانون الأول.

وتابع حديثه بالإشارة إلى أن ولادة المجلس كانت ضرورية للوقوف أمام أتون النار المشتعلة في البلاد وتخليصها من الحرب.

أكد حيدر أن "سياسة الأطراف المشاركة في تكوين مجلس سوريا الديمقراطية تهدف إلى الوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وهو الشيء الذي سيحل أبرز المشاكل العالقة في سوريا ككل ويمنع زيادة تدخلات الاحتلال التركي في الشؤون الداخلية للشعب السوري".

لولا مفهوم المقاومة لكنا ضحية سياسات الإبادة

أما عضو حزب الاتحاد الديمقراطي منان جعفر فأشار إلى أن التدخل التركي تسبب في زيادة مأساة الشعب السوري، فيما نوه إلى أن دولة الاحتلال التركي تأسست على أساس الإبادة الشاملة التي استهدفت شعوب المنطقة ككل.

وقال إن "سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي مستمرة منذ النشأة"، وأكد أنه "لولا انتهاج المقاومة من قبل الشعب الكردي كمفهوم رئيس لقضي عليه".

(م ع/ف)

ANHA