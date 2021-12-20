لبحث الدور العربي في حل الأزمة السورية..  دائرة العلاقات الخارجية تستقبل وفداً سودانياً

وتم استقبال الوفد في مدينة قامشلو من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط، وعضوة الهيئة الإدارية، سناء دهام، بحسب الموقع الرسمي لموقع دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

كان الوفد السوداني برئاسة القائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة في دمشق طارق عبدالله وعماد الدين أحمد مستشار في السفارة و محمد صديق بشير المدير الإداري في السفارة، بحسب الموقع.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم، تحدث الجانبان حول العديد من القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية، وبشكل خاص الدور العربي في حل الأزمة السورية.

بداية تم وضع الوفد بصورة الوضع بشكل عام في شمال وشرق سوريا حيث أوضح نائب الرئاسة المشتركة، فنر الكعيط أن مشروع الإدارة الذاتية يهدف إلى وحدة سوريا وشعبها ولا يهدد أمن واستقرار دول الجوار وهو نموذج حلّ لبناء سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية كوطن مشترك لكل السوريين بكافة مكوناتهم، وبتضحيات كبيرة تمكنوا من تحرير ثلث مساحة سوريا من الإرهاب وجميع المكونات ساهمت في القضاء على الإرهاب وتأمين الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق الدور العربي في حل الأزمة السورية قال الكعيط: "نأمل أن يكون هناك جهود مبذولة من الدول العربية للمساهمة بحل حقيقي للأزمة السورية على حساب الدور الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية كتركيا وإيران التي تلعب دوراً سلبياً وتعمق الأزمة في سوريا".

وفيما يتعلق بمخيمي الهول وروج، نوه الكعيط إلى خطورة بقاء الأطفال والنساء في تلك المخيمات حيث يتم تنشئتهم على أيدولوجية الإرهاب وهو ما يساعد داعش لتنظيم صفوفه من جديد، وأضاف: " من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي واجباته الإنسانية تجاه مواطنيه ودعم الإدارة الذاتية لتحسين وضع المخيمات والمعتقلات وإنشاء مراكز إعادة تأهيل للحد من الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة”.

كما تباحث الجانبان الوضع الإنساني وملف اللاجئين والنازحين، وآليات العمل لإعادتهم إلى مناطقهم.

(ف)