لاورا بورراس: نأمل أن يجعل قرار برلمان كتالونيا رجال ونساء روج آفا يدركون أنهم ليسوا وحدهم

اعترف برلمان إقليم كتالونيا يوم 20 تشرين الأول الفائت بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، داعياً جميع مؤسساته والمجتمع المدني إلى إعادة إعمار المنطقة هناك. ومن جهتها أكدت الإدارة الذاتية في بيان أن الاعتراف الذي تمّ من قبل برلمان إقليم كتالونيا يعتبر تطوراً نوعياً يؤكد صوابية منهج ومشروع الإدارة الذاتية بوصفه حلاً للأزمة الراهنة في سوريا. في سياق هذا، أجرت وكالتنا حواراً مع رئيسة برلمان كتالونيا، لاورا بورراس، والتي بدورها اكدت تضامن شعب كتالونيا مع الشعب الكردي في روج افا ومع جميع الشعوب المضطهدة.

على ماذا يستند قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية؟ لماذا تعترف الحكومة الكتالونية بهذه الادارة الآن وبعد 8 أعوام من وجودها؟

ما يحدث ويوافق عليه برلمان كتالونيا غالبًا ما يكون له علاقة كبيرة بما يتم العمل عليه داخل المجتمع المدني المنظم في بلدنا. خلال الحرب في سوريا، ولكن أيضًا قبل سنوات عديدة، كانت هناك مشاركة قوية للمنظمات الكتالونية التي لم تدعم فقط اللاجئين الذين تولدوا عن هذا الصراع ولكنها ركزت على دعم والاعتراف بنضال الشعب الكردي في العراق ولكنها سيناريوهات مختلفة. التصويت في الجلسة العامة الأخيرة في 20 من الشهر الماضي والاعتراف بهذه الادارة هو نتيجة سنوات من العمل واقتراح المجتمع المدني المنظم في كتالونيا لدعم القضية الكردية.

بعد الاعتراف بالإدارة الذاتية، هل يمكن أن نتحدث عن علاقات دبلوماسية بين كتالونيا وإدارة روج آفا في المستقبل؟

لقد تطور مفهوم الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين بشكل كبير عما كان عليه تقليديًا. لقد كانت هناك بالفعل علاقات بين المنظمات الخاصة هنا في كتالونيا ولكن أيضًا من الإدارة العامة الكتالونية مع روج افا. لكن الآن، هذه العلاقات ستتطور وسوف تتم في إطار جديد لأنه بعد قرار الاعتراف هذا، العلاقات ستأخذ الطابع المؤسسي والرسمي.

-هل تعرضت الحكومة الكتالونية للضغط بسبب اتخاذها هذا القرار؟ هل يمكن الحديث عن ضغوط من القنصل التركي؟ كيف تنظر الحكومة الإسبانية إلى قرار الاعتراف هذا؟

يجب أن تسأل ممثلي الحكومة الإسبانية عن هذا. بصفتي رئيسة لبرلمان كتالونيا، أفتخر بالقول إن خريطة صداقات كتالونيا في الخارج هي أيضًا خريطة للاعتراف بالواقع السياسي الذي يحمي حقوق الإنسان ويستند إلى المبادئ. الديمقراطيات الأساسية التي نتشاركها والتي نشجعها بشكل مشترك.

-كيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على العلاقات بين الشعب الكردي في روج آفا وشعب كتالونيا؟ هل كان لهذا القرار صدى في المجتمع الكتالوني؟

كما أخبرتك من قبل، هذا القرار جاء نتيجة وجود علاقات قوية بين هذين الشعبين، هناك بالفعل تقليد من التضامن والتبادل بين المجتمع الكردي وكتالونيا ولد منه هذا القرار. آمل أن يمثل قرار الاعتراف نقطة تحول وأن يعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.

إدارة روج آفا غير معترف بها من قبل أي شخص أو اي كيان سياسي آخر، لماذا أرادت كتالونيا أن تكون الأولى؟

المنظمات الكتالونية وكذلك بعض النواب الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ هذه المبادرة كانوا قادرين على القيام بذلك بعد أن عرفوا هذه الإدارة الكردية مباشرة. إدارة قائمة على النسوية والإيكولوجيا الاجتماعية والبلدية.

في كتالونيا شعرنا دائمًا أننا قريبون من تلك الشعوب التي تريد بناء مستقبلها على المبادئ الديمقراطية ومنها ممارسة حق تقرير المصير. وبهذا المعنى، فإن كردستان شعب شقيق.

هذه الخطوة في كتالونيا هي بريق أمل. هل يمكن أن نرى اعترافات أخرى بشعوب مضطهدة أخرى؟

نأمل ذلك. بالنسبة لنا، فإن الاعتراف بالشعوب، ما دام قائمًا على المبادئ الديمقراطية وعلى أساس حق تقرير المصير، هو واجب سياسي.

هل تعتقدين أن هذه الخطوة ستكون مشجعة لخطوات مشابهة أخرى من مناطق اخرى في اسبانيا؟

يجب أن يكون مفهوما أن كتالونيا مختلفة عن غيرها من المناطق في اسبانيا. من خلال الواقع السياسي لكتالونيا، كان دورنا على المستوى الدولي مختلف وأكثر فاعلية عما قد يكون عليه حال مناطق أو اقاليم أخرى.

ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها للشعب في روج آفا؟

نأمل أن يجعل قرار برلماننا رجال ونساء روج آفا يدركون أنهم ليسوا وحدهم. كانوا أساسيين في القتال مع الحلفاء لطرد الدولة الإسلامية من معظم مناطق كردستان سوريا. لقد أوفوا بالتزاماتهم، ونريد أيضًا أن نلتزم بوعدنا لهم وان نبقى دعماً لمشروعهم الديمقراطي ودعم الشعوب المضطهدة. رسالتنا هي رسالة أمل واعتراف وتضامن، نريد أيضًا أن نتجسد في مشاريع ملموسة بين إدارة كردستان وحكومة كتالونيا.

ماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة لك (كشخص مؤيد لاستقلال كتالونيا)؟

أنا مقتنعة تمامًا بأن البرلمان يجب ألا يضمن حقوق جميع الكتالونيين فحسب، وهو يفعل هذا، ولكن يجب ان يعمل من منظور أن جميع الحقوق يجب أن تكون للجميع وفي كل مكان. بصفتي رئيسة البرلمان، إنني افتخر كوننا نقوم بمثل هذه الخطوة لأنه يعني أننا لا نعلن فقط عن المفهوم العالمي للحقوق ولكن أيضًا نجعله فعالًا من خلال إجراءات مثل الاعتراف بهذا الكيان الإداري الجديد، والذي يمثل ضمنيًا أيضًا النضال القديم لشعب كردستان من أجل حريته.

(م)

ANHA