لأول مرة تسيير دورية روسية تركية بعمق 10كم

انطلقت الدورية من قرية شيرك 13 كم غرب مدينة الدرباسية، وجابت قرى غرب وجنوب ناحية الدرباسية مرورًا بدليك، ملك، بيركنيس، دهر العرب وصولًا إلى كسرى التابعة لناحية زركان.

وفي طريق عودتها جابت الدورية قرى تورات، شفقت، عباس، تعلك، كركند، بركة وبركفري، ثم جابت قرى جنوب ناحية الدرباسية يارمجة الواقعة 10 كم جنوب المدينة على طريق الحسكة الدرباسية، ثم تل كمبر، غنامية، تل كديش وقرمانه.

وضمت الدورية أربع مدرعات من كلا الجانبيين، برفقة حوامتين روسيتين، لتعود بعدها مدرعات الاحتلال التركي أدراجها إلى الأراضي التركية عبر بوابة شيرك الحدودية، والروسية توجهت إلى قاعدتها في قامشلو.

وتعد هذه الدورية الـ 33 التي تسيّرها الشرطة العسكرية الروسية مع قوات الاحتلال التركي في قرى ناحية الدرباسية.

(ب ح/هـ ن)

ANHA