لأول مرة مسابقة شعرية للشعراء الشباب

برعاية مؤسسة جاني خلف الخيرية البريطانية يستعد اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان (HRRK) لإطلاق الدورة الأولى لمسابقة شعرية للشعراء الشباب.

وأعلن الاتحاد عن استقبال المشاركات ابتداء من الأول من شهري كانون الثاني 2021، على أن يُغلق باب المشاركات في الأول من شهر آذار من العام نفسه.

وتتزامن المسابقة مع الذكرى السنوية لفقدان الناشطة الكردية جاني خلف حياتها وهي في الـ 19 من عمرها في ظروف غامضة عام 2014، كما يسعى القائمون على المسابقة إلى تشجيع الكتابة باللغة الكردية، وتشجيع مواهب جيل الشباب.

وشروط المسابقة بحسب القائمين عليها هي:

المسابقة مفتوحة للجنسين وباللغة الكردية حصرًا. أن يكون المتسابق مقيمًا في روج آفا أو سوريا. ألا يتجاوز عمر المشارك الـ 30 عامًا، ولا يقل عن 18 عامًا. يشترط في القصيدة ألا تكون قد فازت في أية مسابقة، وألا يكون قد سبق نشرها ورقيًّا أو الكترونيًّا. يشترط في القصيدة المقدمة ألا تقل عن 10 أبيات، ومن 25 إلى 50 سطرًا للقصيدة الحديثة. يغلق باب قبول المشاركات في1/3/2021.

المرفقات اللازمة:

- سيرة ذاتية مع العنوان البريدي مرفقة بأرقام الهواتف والواتس آب والبريد الالكتروني.

- إقرارًا بأن القصيدة المقدمة هي من إبداع الشاعر المشارك بالمسابقة، وأنها غير منشورة ورقيًّا أو إلكترونيًّا.

- صورة بطاقة الهوية.

وتبلغ قيمة الجوائز التي ستمنح للفائزين في المسابقة 500 دولار للمركز الأول، و300 دولار للمركز الثاني، و200 دولار للمركز الثالث.

عضو لجنة النشاطات في اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان، أحمد حسيني قال إن اللجنة المشرفة لم تضع أية شروط فيما يتعلق بموضوع ومحتوى القصائد المشاركة، عدا عن المعايير المعروفة للبناء الفني للقصيدة المشاركة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج المسابقة في الـ 29 من شهر آذار عام 2011، بالتزامن مع يوم ميلاد جاني خلف، وذلك خلال أمسية شعرية تقام بهذه المناسبة في مدينة قامشلو.

(ك)

ANHA