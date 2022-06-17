لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور تركيا في 22 حزيران

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى تركيا في 22 حزيران/ يونيو وفق ما نقلته وكالة فرانس برس اليوم الجمعة.

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد إلى اسطنبول منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018، ما أدى إلى قيام أزمة حادة بين البلدين.

وكان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان زار السعودية في نهاية نيسان/ أبريل، والتقى الأمير محمد قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكانت هذه أول زيارة لأردوغان إلى السعودية منذ الأزمة، بعد وقت قصير من إحالة محكمة تركية تحاكم 26 سعودياً يشتبه في ضلوعهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية على السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

وقُتل خاشقجي، الصحفي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد فيها ولي العهد في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، في عملية أحدثت صدمة في العالم وشرخاً في العلاقات.

واتّهم أردوغان حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

وردت السعودية بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي من خلال مقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

وتواجه تركيا أزمة مالية حادة تدفعها إلى طي صفحة الخلافات مع خصومها ومنافسيها، مثل مصر وإسرائيل، وخصوصاً دول الخليج الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية والإمارات، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمائة خلال السنة الماضية.

(د ع)