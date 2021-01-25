لأول مرة منذ 6 سنوات.. الامتحانات تجرى في هجين

وبدأت امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في دير الزور في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وتعد هذه السنة هي السنة الأولى منذ 6 سنوات، التي تفتتح فيها المدارس وتجري الامتحانات في هجين نتيجة سيطرة مرتزقة داعش على البلدة.

وأجرت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعب في هجين، برفقة وفد من التربية والتعليم وإداريين من الخط الشرقي لريف دير الزور، بجولة ميدانية على المدارس التي تجرى فيها الامتحانات.

وأطلع الوفد خلال جولته على العملية الامتحانية في مدارس المراحل الدراسية الثلاثة، ونسبة إقبال الطلبة على الامتحانات.

من جهتها، قالت الطالبة كريمة الساير، لوكالتنا: "قدمنا اليوم امتحان مادة الديانة، الامتحانات حتى الآن جيدة، نحن نتمنى البقاء في مقاعد الدراسة، وتحقيق أحلامنا لنصبح أطباء ومهندسين"، مضيفة: "حيث أثّرت الأحداث التي طرأت على المنطقة علينا، وتسببت بتأخيرنا عن الدراسة، وبعد عودتنا وجدنا صعوبة لكننا تجاوزناها حاليًّا".

(ف ع/ س ر)

ANHA