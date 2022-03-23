لأول مرة ملتقى في البرلمان الفرنسي بمناسبة نوروز

نظم رجال الأعمال الكرد في إحدى صالات البرلمان الفرنسي ولأول مرة، ملتقى بمناسبة عيد نوروز.

حضرته نسرين عبد الله ممثلةً عن وحدات حماية المرأة (YPJ) ونوري محمود الناطق باسم وحدات حماية الشعب (YPG)، وعدد من رجال الأعمال الكرد وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين الفرنسيين.

ألقيت في الملتقى عدة كلمات، باركت الشعب الكردي بمناسبة عيد نوروز. وأشارت إلى دور وحدات الشعب والمرأة في إضعاف قوة مرتزقة داعش وتقليص نفوذه في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

كما أشادت الكلمات بدور الإدارة الذاتية في قيادة مكونات المنطقة من الكرد والعرب والسريان وترسيخ التعايش المشترك بين هذه المكونات.

لتكرم في ختام الملتقى ممثلة وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله بوسام رمز المرأة الفرنسية من قبل البرلمانيين فرانسوا بوبوني وجان كريستوف لاغارد.

(س ر)

ANHA