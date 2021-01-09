للمرة الأولى خلال العام الجديد، استهدفت الطائرات الحربية محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بعد، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وكانت الطائرات الحربية الروسية شنت في 28 الشهر الفائت، غارتين جويتين على محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامنًا مع تحليق أربع مقاتلات روسيات في أجواء منطقة "خفض التصعيد".

وليل الجمعة - السبت، استهدفت قوات حكومة دمشق، بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينين في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

(ي م)