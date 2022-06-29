لأول مرة في مدينة قامشلو.. افتتاح مركز للطب الطبيعي والدعم النفسي

بهدف إعادة جوهر المجتمع وكيفية الحفاظ على نفسه بالاعتماد على المواد الطبيعية تم افتتاح مركز "نينهورساغ" للطب الطبيعي والدعم النفسي بحضور التنظيمات النسائية في شارع الشهيد ريناس (الكاريز) بمدينة قامشلو لأول مرة بمبادرة من نساء شمال وشرق سوريا.

وحول هذا الموضوع، أجرت وكالتنا لقاء مع المختصة في الطب الطبيعي والطاقة شيرين ولات التي قالت: "يوجد في المركز قسم الأعشاب والطاقة، طاقة الألوان والعلاج الطبيعي النفسي (بالهواء والنار والماء والتراب)".

وأضافت شيرين ولات "الأطباء الذين يعملون معنا مختصون بالعلاج الفيزيائي والمساج بالزيوت الطبيعية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الخلع الولادي وأيضاً علاج بطاقة حجر الكريستال والعلاج النفسي والعلاج بالنحل وسنخصص جلسات للأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد".

أشارت شيرين ولات إلى أنهم افتتحوا قسم اليوغا أيضاً بهدف تدريب الإنسان، قائلة: "منذ القدم كان الإنسان يذهب إلى مكان منعزل لمدة 40 يوماً ليراجع نفسه أكثر ويطور ذاته".

وتابعت شيرين ولات: "اتفقنا مع الكثير من الاتحادات الرياضية ليتم تدريب المريض يوماً في الأسبوع على أقل تقدير لتجديد روحه الرياضية".

وقالت: "سنعالج الأمراض حسب البرنامج الذي سنضعه في كل يوم سيكون لمعالجة مرض ما، وسنفتتح دورات للعلاج النفسي والتأهيل للأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى علمنا هذا ولتطوير نفسه أيضاً من الناحية العلمية".

وتابعت شيرين ولات "يعمل لدينا في الوقت الحالي أربعة أطباء ويوجد ستة أقسام في المركز "العلاج بالأعشاب وبالزيوت العطرية والعلاج الفيزيائي والطاقة واليوغا والتوعية الصحية".

أكدت شيرين ولات أن هدفهم من هذه المبادرة هو إعادة جوهر المجتمع وجعله يعتمد على ذاته في علاج نفسه ويتعلم كيف يحافظ على صحته بالاعتماد على المواد الطبيعية.

ولفتت شيرين ولات: "في المستقبل سنزرع الأعشاب في المنطقة ولن نستوردها وأحضرنا جهازاً لصنع الزيوت من أجل المساج ولنستطيع فتح المركز في كل مقاطعة".

(ف)

ANHA