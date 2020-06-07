لأول مرة استلام محصول العدس من المزارعين في ديرك

قبل بدء موسم الحصاد في منطقة ديرك اتّخذت شركة تطوير المجتمع الزّراعيّ في ديرك كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لتنظيف وتعقيم المستودعات ورش المبيدات الحشرية وتدريب الطّواقم من خبراء ومرقّمين قبل استلام محصول الموسم الحالي.

وجهّزت الشركة 4 مراكز في كل من مدينة ديرك وقرية بروج، وقرية كر زيارات وتل علو لاستلام محصول القمح والعدس والشعير.

وخصّصت مركز صوامع تل علو لاستلام محصولي القمح والشعير فقط، بينما ستستلم صوامع ديرك القمح والعدس، أمّا مركزي كر زيارات وقرية بروج فتم تخصيصهما لاستلام محصول القمح.

ومع الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف، وبدء موسم الحصاد في المنطقة استلم مركز ديرك الدفعة الأولى من محصول القمح.

ويجب على المزارعين إحضار الأوراق التي قرّرتها شركة تطوير المجتمع الزراعي لسهولة تسيير العمل.

وتبدأ عملية التسليم والنقل، بعد الحصول على الأوراق والثبوتيات من مؤسسات الزراعة.

وحول تسهيل وآليّة نقل المحصول، قال المزارع كوريس ملكي أثناء تسليمه محصوله إلى صوامع ديرك لوكالتنا إنّ تدابير وإجراءات النقل واستقبال المحصول من قبل المركز في أعلى مستوياتها.

وتابع ملكي: "إنّ مكتب الحبوب والترقيم والخبراء متجاوب مع المزارعين في تسهيل أمورهم دون أي عوائق وصعوبات".

وحول عملية شراء محصول الموسم الحالي قال الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي يوسف عثمان الذي أكّد أنّ المراكز مجهّزة كهربائياً والكترونياً ومن جميع النّواحي لاستقبال المحصول الحالي، بعد خضوع كامل الخبراء والمرقّمين والأعضاء لدورات تدريبية قبل بدء الموسم.

وتابع عثمان إنّ المراكز التابعة لشركة المجتمع الزراعي مفتوحة أمام المزارعين حتّى الانتهاء من حصاد موسمهم الحالي، مُضيفاً إنّ الإجراءات المطلوبة من المزارعين هي مراجعة دائرة الزراعة للحصول على ورقة المنشأ الزراعي لسهولة نقل محصولهم.

ولأوّل مرّة يتمّ استقبال العدس وشراؤه من المزارعين من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي في منطقة ديرك عكس السنوات الفائتة، وعن هذه الخطوة قال عثمان: "للمرّة الأولى قُمنا بشراء محصول العدس من المزارعين لتخفيف العبء عليهم في عملية بيعه، مُضيفاً إنّ الشركة قرّرت شراء العدس بسعر 750 ليرة سورية للكيلو غرام".

(ك)

ANHA