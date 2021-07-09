لأول مرة الاتحاد الرياضي يقيم بطولة للكينغ بوكسينغ للسيدات في إقليم الجزيرة

أقام مكتب الألعاب الفردية للاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، اليوم، بطولة للكينغ بوكسينغ للسيدات والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى إقليم الجزيرة، وذلك في مركز الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو.

وشارك في البطولة 70 لاعبة من فئة الأشبال والناشئات والشابات والسيدات من 7 أندية مختلفة في مقاطعة قامشلو، وهي كل من نادي "الشام"، "شوتوكان"، و"آساييش"، "جيا"، "فدنك"، "دايدو"، "المركز الرياضي"،

وبدأت المباريات الودية بين اللاعبات المشاركات، عقب تحضير اللجنة لها مع الأخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية ووزن كل لاعبة في المواجهة أثناء المباراة، تجنباً لعدم وقوع أي خطأ مؤذي.

وبحسب اللجنة التحضيرية النادي التي تحصل على نقاط أعلى تحرز المركز الأول على مستوى إقليم الجزيرة وتتأهل لخوض مباريات بطولية أخرى على مستوى إقليم الرقة.

(ل د)

ANHA